Youssouf Sabaly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssouf Sabaly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssouf Sabaly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssouf Sabaly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssouf Sabaly 5 Mart 1993 tarihinde Chesnay şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Senegal,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssouf Sabaly Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Youssouf Sabaly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Betis futbol takımında oynamaktadır. Real Betis takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Youssouf Sabaly'nin Real Betis ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Youssouf Sabaly Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Youssouf Sabaly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Youssouf Sabaly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssouf Sabaly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2010 yılında Paris SG U19

1 Temmuz 2011 yılında Paris SG B

1 Temmuz 2013 yılında Paris SG

29 Temmuz 2013 yılında Évian

30 Haziran 2015 yılında Paris SG

31 Ağu 2015 yılında FC Nantes

30 Haziran 2016 yılında Paris SG

3 Ağu 2016 yılında G. Bordeaux

30 Haziran 2017 yılında Paris SG

1 Temmuz 2017 yılında G. Bordeaux

1 Temmuz 2021 yılında Betis

Youssouf Sabaly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssouf Sabaly şuan Real Betis takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Youssouf Sabaly Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cellois FC (2001-2003), FC Paris Saint-Germain (2003-2011)

Senegal takımında 21 numaralı formasıyla 10 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 0 gol atmıştır.

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