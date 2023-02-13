Borja İglesias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borja İglesias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Borja İglesias kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Borja İglesias ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Borja İglesias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borja İglesias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Borja İglesias

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Borja İglesias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Borja İglesias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Borja İglesias 17 Ocak 1993 tarihinde Santiago de Compostela şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Borja Iglesias Quintas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Borja İglesias Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Toldra Consulting S.L. yapmaktadır. Borja İglesias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Betis futbol takımında oynamaktadır. Real Betis takımına 14 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Borja İglesias'nin Real Betis ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Borja İglesias Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/borjaiglesias9

http://www.instagram.com/borjaiglesias9/

http://www.facebook.com/biglesias9/

Borja İglesiasboyu ve yaşı kaç

Borja İglesias Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Borja İglesias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 28.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Borja İglesias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Borja İglesias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Roda U19

1 Temmuz 2011 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2012 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2013 yılında Celta Vigo B

6 Temmuz 2017 yılında Real Zaragoza

30 Haziran 2018 yılında Celta Vigo B

1 Temmuz 2018 yılında Celta Vigo

9 Temmuz 2018 yılında Espanyol

14 Ağu 2019 yılında Betis

Borja İglesias kimdir

Borja İglesias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Borja İglesias şuan Real Betis takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Borja İglesias Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya takımında 3 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Borja İglesias nereli

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