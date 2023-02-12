Guido Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guido Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guido Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guido Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guido Rodriguez 12 Nisan 1994 tarihinde Sáenz Peña şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guido Rodriguez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Interplayers yapmaktadır. Guido Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Betis futbol takımında oynamaktadır. Real Betis takımına 14 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Guido Rodriguez'nin Real Betis ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Guido Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/guiido_rodriguez/

Guido Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guido Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 28.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 28.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Guido Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guido Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında River Plate

12 Ocak 2016 yılında Defensa

30 Haziran 2016 yılında River Plate

1 Temmuz 2016 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2017 yılında América

14 Ocak 2020 yılında Betis

Guido Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guido Rodriguez şuan Real Betis takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Guido Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin takımında 18 numaralı formasıyla 9 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 1 gol atmıştır.

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