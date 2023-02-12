Edgar Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgar Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgar Gonzalez 1 Nisan 1997 tarihinde Sant Joan Despí şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Edgar González Estrada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgar Gonzalez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Edgar Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Betis futbol takımında oynamaktadır. Real Betis takımına 21 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Edgar Gonzalez'nin Real Betis ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Edgar Gonzalez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/edgargon3

http://www.instagram.com/edgargon3/

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Edgar Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Edgar Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Edgar Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgar Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Cornellà U19

1 Temmuz 2015 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2016 yılında RCD Espanyol B

2 Temmuz 2016 yılında Cornellà

30 Haziran 2017 yılında RCD Espanyol B

3 Temmuz 2017 yılında Cornellà

30 Haziran 2018 yılında RCD Espanyol B

6 Temmuz 2018 yılında Betis Deportivo

21 Temmuz 2020 yılında Betis

3 Eylül 2020 yılında Real Oviedo

30 Haziran 2021 yılında Betis

Edgar Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgar Gonzalez şuan Real Betis takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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