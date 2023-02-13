Rodri Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodri Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rodri Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rodri Sanchez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rodri Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodri Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rodri Sanchez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodri Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodri Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodri Sanchez 16 Şubat 2000 tarihinde Talayuela şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Sánchez Rodríguez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodri Sanchez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Rodri Sanchez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Betis futbol takımında oynamaktadır. Real Betis takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rodri Sanchez'nin Real Betis ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Rodri Sanchez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/rodrisanchez_10

http://www.instagram.com/rodrisanchez_10/?igshid=gnezyoeqz73n

Rodri Sanchezboyu ve yaşı kaç

Rodri Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodri Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rodri Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodri Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Espanyol Alty.

1 Temmuz 2014 yılında Barça tabfutbol

18 Temmuz 2015 yılında Deportivo Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Real Betis Alty

1 Temmuz 2017 yılında Betis U19

1 Temmuz 2018 yılında Betis Deportivo

1 Temmuz 2021 yılında Betis

Rodri Sanchez kimdir

Rodri Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodri Sanchez şuan Real Betis takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Talayuela, Escuela de Fútbol de Navalmoral, AD Canillas (2011-2012)

Rodri Sanchez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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Rodri Sanchez nereli

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