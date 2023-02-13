Andres Guardado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Guardado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Guardado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Guardado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Guardado 28 Eylül 1986 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Meksika,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Andrés Guardado Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Guardado Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andres Guardado, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Betis futbol takımında oynamaktadır. Real Betis takımına 7 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Andres Guardado'nin Real Betis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andres Guardado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AGuardado18

http://www.instagram.com/andresgua18/

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http://www.facebook.com/Andresguardadooficial

Andres Guardado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andres Guardado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andres Guardado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Guardado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Atlas

1 Temmuz 2007 yılında Dep. La Coruña

1 Temmuz 2012 yılında Valencia

30 Ocak 2014 yılında Leverkusen

30 Haziran 2014 yılında Valencia

26 Ağu 2014 yılında PSV Eindhoven

30 Haziran 2015 yılında Valencia

1 Temmuz 2015 yılında PSV Eindhoven

7 Temmuz 2017 yılında Betis

Andres Guardado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Guardado şuan Real Betis takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Andres Guardado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 18 numaralı formasıyla 14 Aralık 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 181 maçta 28 gol atmıştır.

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