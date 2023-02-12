Aitor Ruibal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aitor Ruibal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aitor Ruibal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aitor Ruibal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aitor Ruibal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aitor Ruibal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aitor Ruibal

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aitor Ruibal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aitor Ruibal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aitor Ruibal 22 Mart 1996 tarihinde Sallent de Llobregat şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aitor Ruibal García şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aitor Ruibal Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Aitor Ruibal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Betis futbol takımında oynamaktadır. Real Betis takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Aitor Ruibal'nin Real Betis ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aitor Ruibal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/aRuibal9

http://www.instagram.com/aitorrg9/

Aitor Ruibalboyu ve yaşı kaç

Aitor Ruibal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aitor Ruibal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aitor Ruibal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aitor Ruibal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Cornellà U19

1 Temmuz 2015 yılında CE L'Hospitalet

1 Ocak 2016 yılında Betis B

10 Mayıs 2018 yılında FC Cartagena

30 Haziran 2018 yılında Betis Deportivo

13 Temmuz 2018 yılında R. Majadahonda

30 Haziran 2019 yılında Betis Deportivo

1 Temmuz 2019 yılında Betis

4 Temmuz 2019 yılında CD Leganés

20 Temmuz 2020 yılında Betis

Aitor Ruibal kimdir

Aitor Ruibal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aitor Ruibal şuan Real Betis takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Aitor Ruibal nereli

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