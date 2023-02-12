Martin Montoya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Montoya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Montoya kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Montoya ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martin Montoya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Montoya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Montoya

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Montoya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Montoya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Montoya 14 Nisan 1991 tarihinde Gavà şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Martín Montoya Torralbo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Montoya Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLIMPUS ESPORT EVENTS yapmaktadır. Martin Montoya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Betis futbol takımında oynamaktadır. Real Betis takımına 25 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Martin Montoya'nin Real Betis ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Montoya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/2MONTOYA

Martin Montoyaboyu ve yaşı kaç

Martin Montoya Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Montoya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Martin Montoya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Montoya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 1999 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2006 yılında Barça U16

1 Temmuz 2007 yılında Barça U18

1 Temmuz 2008 yılında Barça U19

1 Temmuz 2009 yılında Barça Atlètic

1 Temmuz 2012 yılında Barcelona

3 Temmuz 2015 yılında Inter

31 Ocak 2016 yılında Barcelona

1 Şubat 2016 yılında Betis

30 Haziran 2016 yılında Barcelona

29 Temmuz 2016 yılında Valencia

9 Ağu 2018 yılında Brighton

25 Ağu 2020 yılında Betis

Martin Montoya kimdir

Martin Montoya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Montoya şuan Real Betis takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Martin Montoya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U23 takımında 12 numaralı formasıyla 28 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 8 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Martin Montoya nereli

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