Juan Miranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Miranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Miranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Miranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Miranda 19 Ocak 2000 tarihinde Olivares şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Miranda González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Miranda Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC Talent yapmaktadır. Juan Miranda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Betis futbol takımında oynamaktadır. Real Betis takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Miranda'nin Real Betis ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Juan Miranda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JMirandaG19

http://www.instagram.com/juanmiranda/

Juan Miranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Miranda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Miranda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Miranda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Barça U16

1 Temmuz 2016 yılında Barça U18

1 Temmuz 2017 yılında Barça U19

1 Temmuz 2018 yılında Barcelona B

29 Ağu 2019 yılında Barcelona

30 Ağu 2019 yılında Schalke

30 Haziran 2020 yılında Barcelona

5 Ekim 2020 yılında Betis

30 Haziran 2021 yılında Barcelona

1 Temmuz 2021 yılında Betis

Juan Miranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Miranda şuan Real Betis takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Juan Miranda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya takımında 12 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U23 takımında 20 numaralı formasıyla 17 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 3 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

İspanya U18 takımında 3 numaralı formasıyla 22 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 19 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 3 gol atmıştır.

İspanya Olimpiyat takımında 20 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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