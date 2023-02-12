Claudio Bravo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Bravo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Claudio Bravo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Claudio Bravo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Claudio Bravo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Bravo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Claudio Bravo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudio Bravo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudio Bravo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudio Bravo 13 Nisan 1983 tarihinde Viluco şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Şili,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Claudio Andrés Bravo Muñoz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudio Bravo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Claudio Bravo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Betis futbol takımında oynamaktadır. Real Betis takımına 30 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Claudio Bravo'nin Real Betis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Claudio Bravo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/c1audiobravo

http://www.instagram.com/claudiobravo1/

Claudio Bravoboyu ve yaşı kaç

Claudio Bravo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Claudio Bravo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Claudio Bravo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudio Bravo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Colo Colo

1 Temmuz 2006 yılında Sociedad

1 Temmuz 2014 yılında Barcelona

25 Ağu 2016 yılında Man. City

30 Ağu 2020 yılında Betis

Claudio Bravo kimdir

Claudio Bravo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudio Bravo şuan Real Betis takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Claudio Bravo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili takımında 1 numaralı formasıyla 11 Temmuz 2004 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 144 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Claudio Bravo nereli

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