Joaquin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joaquin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joaquin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joaquin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joaquin

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin 21 Temmuz 1981 tarihinde El Puerto de Santa María şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joaquín Sánchez Rodríguez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Juzzt Football yapmaktadır. Joaquin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Betis futbol takımında oynamaktadır. Real Betis takımına 31 Ağu 2015 tarihinde katılmıştır. Joaquin'nin Real Betis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joaquin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Joaquinboyu ve yaşı kaç

Joaquin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joaquin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 28.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Joaquin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1999 yılında Betis B

1 Temmuz 2000 yılında Betis

24 Ağu 2006 yılında Valencia

1 Temmuz 2011 yılında Málaga CF

1 Temmuz 2013 yılında Fiorentina

31 Ağu 2015 yılında Betis

Joaquin kimdir

Joaquin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin şuan Real Betis takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

C.D. Los Frailes

Joaquin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya takımında 19 numaralı formasıyla 13 Şubat 2002 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 51 maçta 4 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joaquin nereli

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