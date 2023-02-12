German Pezzella kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 German Pezzella Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak German Pezzella adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

German Pezzella Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

German Pezzella 27 Haziran 1991 tarihinde Bahia Blanca şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Germán Alejo Pezzella şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

German Pezzella Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Guastadisegno yapmaktadır. German Pezzella, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Betis futbol takımında oynamaktadır. Real Betis takımına 19 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. German Pezzella'nin Real Betis ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

German Pezzella Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Gpezze

http://www.instagram.com/germanpezzella/

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German Pezzella Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

German Pezzella isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

German Pezzella Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

German Pezzella futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında River Plate II

1 Temmuz 2012 yılında River Plate

1 Temmuz 2015 yılında Betis

18 Ağu 2017 yılında Fiorentina

30 Haziran 2018 yılında Betis

1 Temmuz 2018 yılında Fiorentina

19 Ağu 2021 yılında Betis

German Pezzella Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

German Pezzella şuan Real Betis takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

German Pezzella Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kilómetro Cinco, Juventud Unida, Club Olimpo (2000-2005)

Arjantin takımında 6 numaralı formasıyla 11 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 2 gol atmıştır.

Arjantin U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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