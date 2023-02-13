Willian Jose kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willian Jose Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Willian Jose kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Willian Jose ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Willian Jose kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willian Jose Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Willian Jose

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willian Jose adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willian Jose Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willian Jose 23 Kasım 1991 tarihinde Porto Calvo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Brezilya,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Willian José da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willian Jose Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Un1que Football yapmaktadır. Willian Jose, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Betis futbol takımında oynamaktadır. Real Betis takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Willian Jose'nin Real Betis ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Willian Jose Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/WillianJose

http://www.instagram.com/willianjose/

Willian Joseboyu ve yaşı kaç

Willian Jose Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Willian Jose isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Willian Jose Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willian Jose futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Maldonado

1 Şubat 2011 yılında São Paulo

31 Aralık 2012 yılında Maldonado

1 Ocak 2013 yılında Grêmio

31 Mayıs 2013 yılında Maldonado

1 Haziran 2013 yılında Santos FC

31 Aralık 2013 yılında Maldonado

8 Ocak 2014 yılında RM Kastilya

30 Haziran 2014 yılında Maldonado

29 Ağu 2014 yılında Real Zaragoza

30 Haziran 2015 yılında Maldonado

30 Temmuz 2015 yılında Las Palmas

30 Haziran 2016 yılında Maldonado

31 Temmuz 2016 yılında Sociedad

23 Ocak 2021 yılında Wolverhampton

30 Haziran 2021 yılında Sociedad

26 Ağu 2021 yılında Betis

30 Haziran 2022 yılında Sociedad

1 Temmuz 2022 yılında Betis

Willian Jose kimdir

Willian Jose Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willian Jose şuan Real Betis takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Willian Jose nereli

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