Dani Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dani Martin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dani Martin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dani Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dani Martin

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Martin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Martin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani Martin 8 Temmuz 1998 tarihinde Gijón şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Martín Fernández şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Martin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Dani Martin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Betis futbol takımında oynamaktadır. Real Betis takımına 18 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Dani Martin'nin Real Betis ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dani Martin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dani1mf/

Dani Martinboyu ve yaşı kaç

Dani Martin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dani Martin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dani Martin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani Martin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sporting B

1 Temmuz 2018 yılında Sporting Gijón

18 Temmuz 2019 yılında Betis

30 Temmuz 2021 yılında Málaga CF

30 Haziran 2022 yılında Betis

Dani Martin kimdir

Dani Martin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani Martin şuan Real Betis takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dani Martin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dani Martin nereli

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