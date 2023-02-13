Luiz Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luiz Henrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luiz Henrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luiz Henrique 2 Ocak 2001 tarihinde Petrópolis şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luiz Henrique André Rosa da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luiz Henrique Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIS Football yapmaktadır. Luiz Henrique, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Betis futbol takımında oynamaktadır. Real Betis takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luiz Henrique'nin Real Betis ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Luiz Henrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luiz Henrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luiz Henrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luiz Henrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Fluminense

1 Temmuz 2022 yılında Betis

Luiz Henrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luiz Henrique şuan Real Betis takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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