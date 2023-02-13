Nabil Fekir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nabil Fekir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nabil Fekir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nabil Fekir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nabil Fekir 18 Temmuz 1993 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nabil Fekir Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Nabil Fekir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Betis futbol takımında oynamaktadır. Real Betis takımına 23 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Nabil Fekir'nin Real Betis ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Nabil Fekir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/NabilFekir

http://www.instagram.com/nabilfekir/

http://www.facebook.com/NabilFekirOfficiel

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Nabil Fekir Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nabil Fekir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 40.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 70.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nabil Fekir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nabil Fekir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2001 yılında FC Vaulx-en-Vel

28 Eylül 2003 yılında Caluire

1 Temmuz 2005 yılında Ol. Lyon Alt.

31 Temmuz 2007 yılında FC Vaulx-en-Vel

10 Ağu 2010 yılında AS Saint-Priest

1 Temmuz 2011 yılında Olymp. Lyon B

1 Temmuz 2013 yılında Olimpik Lyon

23 Temmuz 2019 yılında Betis

Nabil Fekir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nabil Fekir şuan Real Betis takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Nabil Fekir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fransa takımında 18 numaralı formasıyla 26 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 2 gol atmıştır.

Fransa U21 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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