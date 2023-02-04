Adama Diakite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adama Diakite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adama Diakite adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adama Diakite Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adama Diakite 16 Temmuz 1999 tarihinde Alfortville şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Fransa,Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adama Diakite Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adama Diakite, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Biel-Bienne futbol takımında oynamaktadır. FC Biel-Bienne takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adama Diakite'nin FC Biel-Bienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adama Diakite Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adama Diakite isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Adama Diakite Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adama Diakite futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında USM Saran

1 Temmuz 2020 yılında Bergerac

28 Temmuz 2021 yılında Angoulême CFC

1 Temmuz 2022 yılında Trélissac FC

20 Ocak 2023 yılında Clermont Foot

21 Ocak 2023 yılında FC Biel-Bienne

30 Haziran 2023 yılında Clermont Foot

Adama Diakite Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adama Diakite şuan FC Biel-Bienne takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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