Evan Stadelmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evan Stadelmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evan Stadelmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evan Stadelmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evan Stadelmann 21 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evan Stadelmann Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atlas Entertainment & Advisory yapmaktadır. Evan Stadelmann, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Biel-Bienne futbol takımında oynamaktadır. FC Biel-Bienne takımına 13 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Evan Stadelmann'nin FC Biel-Bienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Evan Stadelmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evan Stadelmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evan Stadelmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evan Stadelmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Moutier

1 Ocak 2016 yılında SR Delémont

13 Temmuz 2020 yılında FC Biel-Bienne

Evan Stadelmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evan Stadelmann şuan FC Biel-Bienne takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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