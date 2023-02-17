Pascal Hammer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pascal Hammer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pascal Hammer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pascal Hammer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pascal Hammer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pascal Hammer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pascal Hammer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pascal Hammer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pascal Hammer 20 Ocak 2004 tarihinde Zollikon şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pascal Hammer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pascal Hammer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Biel-Bienne futbol takımında oynamaktadır. FC Biel-Bienne takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pascal Hammer'nin FC Biel-Bienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pascal Hammerboyu ve yaşı kaç

Pascal Hammer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pascal Hammer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Pascal Hammer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pascal Hammer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Winterthur U18

1 Temmuz 2021 yılında FC Winterthur

17 Ocak 2023 yılında FC Biel-Bienne

30 Haziran 2023 yılında FC Winterthur

Pascal Hammer kimdir

Pascal Hammer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pascal Hammer şuan FC Biel-Bienne takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Rafzerfeld, FC Winterthur

Pascal Hammer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U19 takımında 4 numaralı formasıyla 26 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 15 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 4 numaralı formasıyla 24 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Pascal Hammer nereli

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