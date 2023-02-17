Pedro Teixeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Teixeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Teixeira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Teixeira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Teixeira 7 Eylül 1998 tarihinde Neuchâtel şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsviçre,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Pedro Martinho Teixeira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Teixeira Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Think Ball & Sports Consulting yapmaktadır. Pedro Teixeira, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Biel-Bienne futbol takımında oynamaktadır. FC Biel-Bienne takımına 13 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Pedro Teixeira'nin FC Biel-Bienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedro Teixeira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Teixeira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Teixeira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Teixeira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Neuchâtel Xamax

30 Ağu 2017 yılında BSC Young Boys

15 Ocak 2019 yılında Rapperswil-Jona

30 Haziran 2019 yılında BSC Young Boys

12 Eylül 2019 yılında SC Kriens

1 Ağu 2020 yılında BSC Young Boys

17 Ağu 2020 yılında Neuchâtel Xamax

31 Temmuz 2021 yılında FC Chiasso

13 Ağu 2022 yılında FC Biel-Bienne

Pedro Teixeira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Teixeira şuan FC Biel-Bienne takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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