Kevin Djacko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Djacko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Djacko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Djacko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Djacko 31 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Djacko Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Djacko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Biel-Bienne futbol takımında oynamaktadır. FC Biel-Bienne takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Djacko'nin FC Biel-Bienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Djacko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Djacko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Djacko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Djacko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Tarbes Pyrénées

1 Temmuz 2016 yılında Marignane G. FC

29 Temmuz 2019 yılında Yverdon Sport

10 Temmuz 2020 yılında GOAL FC

1 Temmuz 2021 yılında UA Cognac

1 Temmuz 2022 yılında FC Biel-Bienne

Kevin Djacko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Djacko şuan FC Biel-Bienne takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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