Christian Mourelle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Mourelle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Mourelle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Mourelle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Mourelle 23 Ekim 1997 tarihinde Biel/Bienne şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İsviçre,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Christian Mourelle Mouro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Mourelle Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christian Mourelle, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Biel-Bienne futbol takımında oynamaktadır. FC Biel-Bienne takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Christian Mourelle'nin FC Biel-Bienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Mourelle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Mourelle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Mourelle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Mourelle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında SV Lyss

1 Temmuz 2016 yılında FC Biel-Bienne

Christian Mourelle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Mourelle şuan FC Biel-Bienne takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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