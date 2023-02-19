Agustin Chopitea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Chopitea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Chopitea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Chopitea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Chopitea 10 Şubat 1999 tarihinde Mercedes şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Agustín Chopitea Trujillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Chopitea Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Agustin Chopitea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Agustin Chopitea'nin Atletico River Plate Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Chopitea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Chopitea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Chopitea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Chopitea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Nisan 2021 yılında CA Cerro

11 Ocak 2022 yılında River Plate

Agustin Chopitea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Chopitea şuan Atletico River Plate Montevideo takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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