Horacio Salaberry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Horacio Salaberry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Horacio Salaberry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Horacio Salaberry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Horacio Salaberry 3 Nisan 1987 tarihinde San José şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Uruguay,Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Horacio David Salaberry Marrero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Horacio Salaberry Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Horacio Salaberry, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo takımına 6 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Horacio Salaberry'nin Atletico River Plate Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Horacio Salaberry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Horacio Salaberry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Horacio Salaberry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Horacio Salaberry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2009 yılında Rentistas

30 Haziran 2010 yılında Defensor B

1 Ağu 2010 yılında Plaza Colonia

10 Temmuz 2012 yılında Mushuc Runa SC

7 Mart 2013 yılında Plaza Colonia

5 Mart 2014 yılında LDU Portoviejo

31 Aralık 2014 yılında Plaza Colonia

27 Ocak 2015 yılında SD Aucas

31 Aralık 2015 yılında Plaza Colonia

10 Şubat 2016 yılında SD Aucas

1 Temmuz 2016 yılında Indep. Santa Fe

24 Ocak 2017 yılında LDU Quito

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

6 Temmuz 2019 yılında River Plate

16 Temmuz 2021 yılında Guayaquil City

31 Aralık 2021 yılında River Plate

Horacio Salaberry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Horacio Salaberry şuan Atletico River Plate Montevideo takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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