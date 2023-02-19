Joaquin Lavega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Lavega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Lavega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Lavega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Lavega 3 Şubat 2005 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Joaquín Lavega Colzada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Lavega Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Joaquin Lavega, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo takımına 7 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Joaquin Lavega'nin Atletico River Plate Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joaquin Lavega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joaquin Lavega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joaquin Lavega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Lavega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mayıs 2021 yılında River Plate

Joaquin Lavega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Lavega şuan Atletico River Plate Montevideo takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joaquin Lavega Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

River Plate Montevideo (-2021)

Uruguay U20 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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