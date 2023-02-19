Juan Cruz De Los Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Cruz De Los Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Cruz De Los Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Cruz De Los Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Cruz De Los Santos 22 Şubat 2003 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Juan Cruz de los Santos da Luz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Cruz De Los Santos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Juan Cruz De Los Santos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Cruz De Los Santos'nin Atletico River Plate Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Juan Cruz De Los Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Cruz De Los Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Cruz De Los Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Cruz De Los Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında River Plate

Juan Cruz De Los Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Cruz De Los Santos şuan Atletico River Plate Montevideo takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Juan Cruz De Los Santos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

River Plate Montevideo

Uruguay U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

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