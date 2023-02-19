Jonathan Dos Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Dos Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan Dos Santos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonathan Dos Santos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonathan Dos Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Dos Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Dos Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Dos Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Dos Santos 18 Nisan 1992 tarihinde Salto şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan David Dos Santos Duré şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Dos Santos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. Jonathan Dos Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonathan Dos Santos'nin Atletico River Plate Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Dos Santosboyu ve yaşı kaç

Jonathan Dos Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Dos Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonathan Dos Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Dos Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Cerro Largo

15 Temmuz 2016 yılında Danubio FC

10 Temmuz 2017 yılında San Luis

30 Haziran 2018 yılında Danubio FC

7 Ocak 2019 yılında Cerro Largo

6 Ocak 2020 yılında Universitario

31 Aralık 2020 yılında Cerro Largo

2 Ocak 2021 yılında Querétaro FC

4 Ocak 2023 yılında River Plate

Jonathan Dos Santos kimdir

Jonathan Dos Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Dos Santos şuan Atletico River Plate Montevideo takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Jonathan Dos Santos nereli

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