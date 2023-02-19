Joaquin Trasante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Trasante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Trasante adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Trasante Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Trasante 14 Mart 1999 tarihinde Santa Lucía şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Joaquín Gabriel Trasante Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Trasante Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joaquin Trasante, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joaquin Trasante'nin Atletico River Plate Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joaquin Trasante Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joaquin Trasante isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joaquin Trasante Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Trasante futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Nacional

10 Ocak 2023 yılında River Plate

31 Aralık 2023 yılında Nacional

Joaquin Trasante Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Trasante şuan Atletico River Plate Montevideo takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joaquin Trasante Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Laureles, Cebollas, Club Nacional (-2011)

Uruguay U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

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