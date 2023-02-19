Matias Alfonso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Alfonso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Alfonso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Alfonso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Alfonso 29 Şubat 2000 tarihinde Ciudad del Este şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Uruguay,Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Matías Iván Alfonso Colina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Alfonso Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Matias Alfonso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Alfonso'nin Atletico River Plate Montevideo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Alfonso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Alfonso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Alfonso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Alfonso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Nisan 2021 yılında CA Cerro

11 Ocak 2022 yılında River Plate

31 Aralık 2023 yılında CA Cerro

Matias Alfonso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Alfonso şuan Atletico River Plate Montevideo takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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