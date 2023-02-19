Walter Gargano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Gargano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Walter Gargano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Walter Gargano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Walter Gargano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Gargano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walter Gargano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walter Gargano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walter Gargano 23 Temmuz 1984 tarihinde Paysandú şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Walter Alejandro Gargano Guevara şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walter Gargano Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Walter Gargano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Walter Gargano'nin Atletico River Plate Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Walter Gargano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GarganoOfficial

http://instagram.com/waltergargano5/

Walter Garganoboyu ve yaşı kaç

Walter Gargano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walter Gargano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Walter Gargano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walter Gargano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Danubio FC

24 Temmuz 2007 yılında Napoli

23 Ağu 2012 yılında Inter

30 Haziran 2013 yılında Napoli

1 Eylül 2013 yılında Parma

30 Haziran 2014 yılında Napoli

13 Temmuz 2015 yılında Monterrey

24 Temmuz 2017 yılında Peñarol

6 Şubat 2023 yılında River Plate

Walter Gargano kimdir

Walter Gargano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walter Gargano şuan Atletico River Plate Montevideo takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danubio FC (-2003)

Walter Gargano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay takımında 5 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 63 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Walter Gargano nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Son Haberler
Agustin Santurio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Santurio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Santurio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Santurio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Milan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Milan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Milan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Milan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luciano Cosentino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Cosentino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luciano Cosentino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Cosentino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Köktan isminin anlamı nedir, Köktan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Köktan isminin anlamı nedir, Köktan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Çok Okunanlar
Visali isminin anlamı nedir, Visali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Visali isminin anlamı nedir, Visali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Piltan isminin anlamı nedir, Piltan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Piltan isminin anlamı nedir, Piltan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Santiago Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santiago Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Pons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Pons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Pons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Pons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!