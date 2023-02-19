Walter Gargano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Gargano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walter Gargano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walter Gargano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walter Gargano 23 Temmuz 1984 tarihinde Paysandú şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Walter Alejandro Gargano Guevara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walter Gargano Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Walter Gargano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Walter Gargano'nin Atletico River Plate Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Walter Gargano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GarganoOfficial

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http://instagram.com/waltergargano5/

Walter Gargano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walter Gargano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Walter Gargano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walter Gargano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Danubio FC

24 Temmuz 2007 yılında Napoli

23 Ağu 2012 yılında Inter

30 Haziran 2013 yılında Napoli

1 Eylül 2013 yılında Parma

30 Haziran 2014 yılında Napoli

13 Temmuz 2015 yılında Monterrey

24 Temmuz 2017 yılında Peñarol

6 Şubat 2023 yılında River Plate

Walter Gargano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walter Gargano şuan Atletico River Plate Montevideo takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Walter Gargano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danubio FC (-2003)

Uruguay takımında 5 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 63 maçta 1 gol atmıştır.

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