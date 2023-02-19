Cristian Barros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Barros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Barros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Barros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Barros 9 Nisan 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Barros Mirabal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Barros Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BYP yapmaktadır. Cristian Barros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Barros'nin Atletico River Plate Montevideo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Barros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Barros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Barros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Barros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Defensor

19 Kasım 2020 yılında U. de Chile

30 Haziran 2021 yılında Defensor

19 Ocak 2022 yılında Albion FC

31 Aralık 2022 yılında Defensor

28 Ocak 2023 yılında River Plate

Cristian Barros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Barros şuan Atletico River Plate Montevideo takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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