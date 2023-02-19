Ramiro Cristobal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Cristobal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramiro Cristobal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramiro Cristobal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramiro Cristobal 10 Nisan 1996 tarihinde Fray Bentos şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Ramiro Nicolás Cristóbal Calderón şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramiro Cristobal Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Ramiro Cristobal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ramiro Cristobal'nin Atletico River Plate Montevideo ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Ramiro Cristobal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramiro Cristobal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ramiro Cristobal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramiro Cristobal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Defensor

15 Ocak 2020 yılında Rentistas

31 Aralık 2021 yılında Defensor

7 Ocak 2022 yılında Atl. Tucumán

30 Haziran 2022 yılında Defensor

15 Temmuz 2022 yılında River Plate

Ramiro Cristobal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramiro Cristobal şuan Atletico River Plate Montevideo takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Club Anglo de Fray Bentos, Defensor Sporting

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.