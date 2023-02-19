Martin Marta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Marta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Marta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Marta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Marta 28 Ocak 1997 tarihinde Ciudad de la Costa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Martín Marta Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Marta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Business yapmaktadır. Martin Marta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Marta'nin Atletico River Plate Montevideo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Marta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Marta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Marta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Marta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Danubio FC

2 Temmuz 2019 yılında Progreso

28 Ocak 2022 yılında Liepaja

26 Ocak 2023 yılında River Plate

Martin Marta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Marta şuan Atletico River Plate Montevideo takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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