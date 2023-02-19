Maximiliano Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Pereira 8 Haziran 1984 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Victorio Maximiliano Pereira Páez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Pereira Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Paco Casal yapmaktadır. Maximiliano Pereira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Pereira'nin Atletico River Plate Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximiliano Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Maximiliano Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında Defensor

27 Ağu 2007 yılında Benfica

15 Temmuz 2015 yılında FC Porto

1 Temmuz 2019 yılında ara verdi

9 Şubat 2021 yılında Peñarol

17 Ocak 2022 yılında River Plate

Maximiliano Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Pereira şuan Atletico River Plate Montevideo takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maximiliano Pereira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bella Vista, Defensor Sporting

Uruguay takımında 16 numaralı formasıyla 26 Ekim 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 125 maçta 3 gol atmıştır.

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