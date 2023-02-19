Chory Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chory Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chory Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chory Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chory Castro 14 Eylül 1984 tarihinde Trinidad şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Castro Irizábal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chory Castro Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Chory Castro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo takımına 19 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Chory Castro'nin Atletico River Plate Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Chory Castro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/choryofficial

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Chory Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chory Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Chory Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chory Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Nacional

7 Ağu 2007 yılında Mallorca

1 Temmuz 2012 yılında Sociedad

6 Ocak 2016 yılında Málaga CF

1 Temmuz 2018 yılında Nacional

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

19 Nisan 2021 yılında River Plate

Chory Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chory Castro şuan Atletico River Plate Montevideo takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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