Pablo Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Lopez 8 Ekim 1996 tarihinde Paso de los Toros şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Nicolás López De León şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Lopez Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcelo Tejera yapmaktadır. Pablo Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Lopez'nin Atletico River Plate Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Defensor

10 Temmuz 2020 yılında Toluca

30 Haziran 2021 yılında Defensor

3 Şubat 2022 yılında River Plate

Pablo Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Lopez şuan Atletico River Plate Montevideo takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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