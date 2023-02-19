Agustin Vera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Vera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Vera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Vera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Vera 2 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Agustín Bernardo Vera Flores şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Vera Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Vera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo takımına - tarihinde katılmıştır. Agustin Vera'nin Atletico River Plate Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Agustin Vera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Vera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Vera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Vera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Vera şuan Atletico River Plate Montevideo takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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