Ezequiel Busquets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Busquets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel Busquets adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Busquets Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel Busquets 24 Ekim 2000 tarihinde Rocha şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Ezequiel Busquets Sanguinetti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Busquets Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Ezequiel Busquets, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ezequiel Busquets'nin Atletico River Plate Montevideo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Busquets Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Ezebusquets15

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http://www.instagram.com/ezebusquets15/

Ezequiel Busquets Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ezequiel Busquets isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ezequiel Busquets Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequiel Busquets futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Peñarol

28 Ağu 2020 yılında Marbella FC

14 Haziran 2021 yılında Peñarol

6 Şubat 2023 yılında River Plate

Ezequiel Busquets Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel Busquets şuan Atletico River Plate Montevideo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ezequiel Busquets Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CA Peñarol de Chuy, San Vicente de Chuy, CA Peñarol (2015-2018)

Uruguay U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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