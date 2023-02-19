Hernan Rivero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hernan Rivero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hernan Rivero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hernan Rivero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hernan Rivero 12 Eylül 1992 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Hernán Daniel Rivero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hernan Rivero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AAmanagers yapmaktadır. Hernan Rivero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hernan Rivero'nin Atletico River Plate Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hernan Rivero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hernan Rivero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hernan Rivero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hernan Rivero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2015 yılında All Boys

21 Ocak 2016 yılında LD Alajuelense

30 Haziran 2016 yılında All Boys

25 Temmuz 2016 yılında Santamarin

7 Ağu 2017 yılında Correcaminos

31 Temmuz 2018 yılında Deportivo Pasto

6 Ocak 2019 yılında Luqueño

1 Temmuz 2019 yılında Celaya

29 Ekim 2020 yılında Wanderers

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

25 Temmuz 2022 yılında Peñarol

31 Ocak 2023 yılında River Plate

Hernan Rivero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hernan Rivero şuan Atletico River Plate Montevideo takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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