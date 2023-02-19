Rodrigo Formento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Formento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Formento adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Formento Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Formento 25 Eylül 1999 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Nicolás Formento Chialanza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Formento Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Rodrigo Formento, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Formento'nin Atletico River Plate Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Formento Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Formento isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Formento Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Formento futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CA Cerro

8 Nisan 2021 yılında Progreso

31 Aralık 2021 yılında CA Cerro

1 Ocak 2022 yılında Coquimbo Unido

31 Aralık 2022 yılında CA Cerro

19 Ocak 2023 yılında Progreso

23 Ocak 2023 yılında River Plate

31 Aralık 2023 yılında Progreso

Rodrigo Formento Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Formento şuan Atletico River Plate Montevideo takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rodrigo Formento Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CA Fénix, Montevideo Wanderers, CA Cerro

Uruguay U23 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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