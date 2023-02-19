Mauricio Affonso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Affonso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Affonso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Affonso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio Affonso 26 Ocak 1992 tarihinde Melo şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Mauricio Affonso Prieto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Affonso Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Mauricio Affonso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo takımına 26 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mauricio Affonso'nin Atletico River Plate Montevideo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mauricio Affonso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauricio Affonso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 825 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauricio Affonso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio Affonso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Racing Club

17 Temmuz 2015 yılında Al-Shabab

5 Şubat 2016 yılında Peñarol

12 Ağu 2016 yılında Racing Club

31 Aralık 2016 yılında Peñarol

1 Ağu 2017 yılında Atl. Tucumán

5 Temmuz 2018 yılında Alianza Lima

10 Temmuz 2019 yılında Sundowns

26 Ağu 2021 yılında River Plate

Mauricio Affonso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio Affonso şuan Atletico River Plate Montevideo takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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