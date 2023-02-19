Fabrizio Correa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabrizio Correa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabrizio Correa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabrizio Correa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabrizio Correa 18 Ocak 2001 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Fabrizio Nicolás Correa González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabrizio Correa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. Fabrizio Correa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Fabrizio Correa'nin Atletico River Plate Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fabrizio Correa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabrizio Correa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabrizio Correa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabrizio Correa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında River Plate

Fabrizio Correa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabrizio Correa şuan Atletico River Plate Montevideo takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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