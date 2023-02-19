Facundo Kidd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Kidd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Kidd adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Kidd Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Kidd 4 Ağu 1997 tarihinde Colonia del Sacramento şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Kidd Álvarez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Kidd Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MB11 Sportsmanagement yapmaktadır. Facundo Kidd, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Kidd'nin Atletico River Plate Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Kidd Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/facukidd

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Facundo Kidd Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Kidd isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Facundo Kidd Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Kidd futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Plaza Colonia

15 Nisan 2021 yılında Wanderers

31 Aralık 2021 yılında Plaza Colonia

9 Ocak 2023 yılında River Plate

31 Aralık 2023 yılında Plaza Colonia

Facundo Kidd Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Kidd şuan Atletico River Plate Montevideo takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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