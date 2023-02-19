Pablo Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Garcia 15 Nisan 1999 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Javier García Lafluf şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Garcia Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Fonseca yapmaktadır. Pablo Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pablo Garcia'nin Atletico River Plate Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pablogarciaa99/

Haberin Devamı

Pablo Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Pablo Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Liverpool FC

1 Ağu 2017 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2019 yılında Nacional

27 Ağu 2021 yılında River Plate

31 Aralık 2021 yılında Nacional

24 Ocak 2022 yılında Coritiba FC

31 Aralık 2022 yılında Nacional

4 Ocak 2023 yılında River Plate

31 Aralık 2023 yılında Nacional

Pablo Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Garcia şuan Atletico River Plate Montevideo takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pablo Garcia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Alumni, Club Social y Deportivo Rocha, Liverpool FC Montevideo (2013-2015)

Uruguay U20 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 8 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.