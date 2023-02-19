Pablo Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pablo Garcia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Pablo Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Garcia 15 Nisan 1999 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Javier García Lafluf şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Garcia Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Fonseca yapmaktadır. Pablo Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pablo Garcia'nin Atletico River Plate Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pablogarciaa99/

Pablo Garciaboyu ve yaşı kaç

Pablo Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Pablo Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Liverpool FC

1 Ağu 2017 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2019 yılında Nacional

27 Ağu 2021 yılında River Plate

31 Aralık 2021 yılında Nacional

24 Ocak 2022 yılında Coritiba FC

31 Aralık 2022 yılında Nacional

4 Ocak 2023 yılında River Plate

31 Aralık 2023 yılında Nacional

Pablo Garcia kimdir

Pablo Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Garcia şuan Atletico River Plate Montevideo takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Alumni, Club Social y Deportivo Rocha, Liverpool FC Montevideo (2013-2015)

Pablo Garcia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U20 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 8 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pablo Garcia nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Son Haberler
Agustin Santurio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Santurio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Santurio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Santurio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Milan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Milan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Milan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Milan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luciano Cosentino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Cosentino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luciano Cosentino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Cosentino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Köktan isminin anlamı nedir, Köktan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Köktan isminin anlamı nedir, Köktan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Çok Okunanlar
Visali isminin anlamı nedir, Visali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Visali isminin anlamı nedir, Visali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Piltan isminin anlamı nedir, Piltan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Piltan isminin anlamı nedir, Piltan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Santiago Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santiago Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Pons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Pons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Pons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Pons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!