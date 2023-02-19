Gonzalo Viera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Viera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gonzalo Viera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gonzalo Viera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gonzalo Viera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Viera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Viera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Viera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Viera 8 Şubat 1987 tarihinde Paysandú şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Viera Davyt şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Viera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gonzalo Viera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Viera'nin Atletico River Plate Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Vieraboyu ve yaşı kaç

Gonzalo Viera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Viera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gonzalo Viera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Viera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağu 2011 yılında Cerro Largo

30 Haziran 2012 yılında Miramar

12 Temmuz 2012 yılında Cerro Porteño

1 Temmuz 2013 yılında Peñarol

30 Haziran 2014 yılında Cerro Porteño

16 Temmuz 2014 yılında Peñarol

30 Haziran 2015 yılında Cerro Porteño

4 Temmuz 2015 yılında Peñarol

18 Eylül 2015 yılında Al-Rayyan SC

1 Temmuz 2019 yılında River Plate

9 Nisan 2021 yılında CA Atenas

15 Temmuz 2022 yılında River Plate

Gonzalo Viera kimdir

Gonzalo Viera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Viera şuan Atletico River Plate Montevideo takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Gonzalo Viera nereli

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