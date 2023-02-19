Santiago Brunelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Brunelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Brunelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Brunelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Brunelli 15 Mayıs 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Brunelli Llorca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Brunelli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Santiago Brunelli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo takımına 9 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Santiago Brunelli'nin Atletico River Plate Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Brunelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Brunelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Brunelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Brunelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Plaza Colonia

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

9 Mart 2020 yılında River Plate

Santiago Brunelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Brunelli şuan Atletico River Plate Montevideo takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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