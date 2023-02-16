Ahmet Ertugrul Ozturk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Ertugrul Ozturk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Ertugrul Ozturk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Ertugrul Ozturk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Ertugrul Ozturk 20 Şubat 2003 tarihinde Elazig şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ahmet Ertuğrul Öztürk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Ertugrul Ozturk Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmet Ertugrul Ozturk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elazığspor futbol takımında oynamaktadır. Elazığspor takımına 5 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmet Ertugrul Ozturk'nin Elazığspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Ertugrul Ozturk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ae_ozturk23/

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Ahmet Ertugrul Ozturk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Ertugrul Ozturk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmet Ertugrul Ozturk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Ertugrul Ozturk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2016 yılında Altınordu Alt

1 Temmuz 2018 yılında Altınordu U16

13 Eylül 2019 yılında Elazığspor Alt

4 Ağu 2020 yılında Elazığspor U19

5 Mart 2021 yılında Elazığspor

Ahmet Ertugrul Ozturk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Ertugrul Ozturk şuan Elazığspor takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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