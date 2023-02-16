Ali Can kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Can Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Can adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Can Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Can 1 Ocak 2000 tarihinde Elazig şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Can Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Can, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elazığspor futbol takımında oynamaktadır. Elazığspor takımına 8 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Ali Can'nin Elazığspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Can Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alican2378/

Ali Can Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Can isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Can Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Can futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Elazığspor U19

8 Mart 2021 yılında Elazığspor

Ali Can Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Can şuan Elazığspor takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

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