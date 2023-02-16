Selim Ozeren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Selim Ozeren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Selim Ozeren kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Selim Ozeren ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Selim Ozeren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Selim Ozeren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Selim Ozeren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Selim Ozeren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Selim Ozeren 17 Ocak 1999 tarihinde Elazig şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Selim Enes Özeren şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Selim Ozeren Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Öner Karalar yapmaktadır. Selim Ozeren, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elazığspor futbol takımında oynamaktadır. Elazığspor takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Selim Ozeren'nin Elazığspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Selim Ozeren Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/selimenes.10/

Selim Ozerenboyu ve yaşı kaç

Selim Ozeren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Selim Ozeren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Selim Ozeren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Selim Ozeren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2016 yılında Elazığspor

1 Temmuz 2017 yılında Elazığspor U21

1 Ocak 2018 yılında Elazığspor

Selim Ozeren kimdir

Selim Ozeren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Selim Ozeren şuan Elazığspor takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Elazig Yolspor (10/2010-09/2013), Elazigspor (10/2013-01/2016)

Selim Ozeren Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U17 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Selim Ozeren nereli

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