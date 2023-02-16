Yagizcan Erdem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yagizcan Erdem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yagizcan Erdem kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yagizcan Erdem ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yagizcan Erdem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yagizcan Erdem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yagizcan Erdem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yagizcan Erdem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yagizcan Erdem 13 Şubat 1997 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yağızcan Erdem şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yagizcan Erdem Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Yagizcan Erdem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elazığspor futbol takımında oynamaktadır. Elazığspor takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Yagizcan Erdem'nin Elazığspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yagizcan Erdem Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yagizcanerdem/

Yagizcan Erdemboyu ve yaşı kaç

Yagizcan Erdem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yagizcan Erdem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Yagizcan Erdem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yagizcan Erdem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2013 yılında Trabzonspor U17

1 Temmuz 2014 yılında Trabzonspor U19

1 Temmuz 2016 yılında Trabzonspor U21

3 Ağu 2016 yılında 1461 Trabzon

30 Haziran 2017 yılında Trabzonspor U21

1 Ağu 2017 yılında 1461 Trabzon

30 Haziran 2018 yılında Trabzonspor U21

29 Ağu 2018 yılında 1461 Trabzon

30 Haziran 2019 yılında Trabzonspor U21

8 Ağu 2019 yılında Karagümrük

29 Ağu 2019 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2020 yılında Çankaya FK

14 Ocak 2021 yılında Erbaaspor

22 Temmuz 2021 yılında Batman Petrol

3 Şubat 2022 yılında Elazığspor

Yagizcan Erdem kimdir

Yagizcan Erdem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yagizcan Erdem şuan Elazığspor takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Trabzonspor (01/2008-06/2016)

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Yagizcan Erdem nereli

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